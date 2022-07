AK ⟩ Kodanikuühiskond rajaneb vabal suhete loomel

Nagu mitmed 20. sajandi alguse kirjanikud, on ka Frank mures vana elukorralduse kadumise pärast. Autor arutleb uute ühiskondlike ilmingute üle ja kirjeldab isikliku vabaduse kindlustamise ajastu kahte peatunnust: demokraatlikku vabariiki ja kodanikuühiskonda. Franki õpetuse järgi on riik ajalooliselt hilisema tekkega kui ühiskond. Esmalt sündis sõjalis-korraldusliku tähendusega riik, mis muutus hiljem püsivaks ja ühiskonnaelu kõiki osi hõlmavaks asutuseks. Õigus seadusandlusena on ajalooliselt riigi hilisem ülesanne. Allumist nõudev sõjaväeline hirmuvalitsus polegi riik, vaid ainult ühekülgne vägivald, mingi algeline seisund või üleminekuvorm (lk 242).

Semjon Frank kirjeldab ühiskonna osi vastandpaaridena: isiksus – riik, vabadus – kavandus, looming – traditsioon, isiklikud teened – päritavus. Riik on autori arvates kavandatud ja plaanipärase korrastava ühiskondliku tahte ühtsus. Ühiskonna väiksem osa on vaba isiksuse loodud suhted, millest moodustub eraomandiga kodanikuühiskond. Riigi mõte on kodanikuühiskonna ja eraomandi toimimise käigushoidmine nii, et oleks tagatud isiksuse suhete loomise ja loomingu vabadus. Riiklus rajaneb kodanikuühiskonnal ja kodanikuühiskond kujuneb riikluse kavandatud ühtsusel.