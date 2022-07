AK ⟩ Tagasihoidlike kaante vahele peidetud särav Tasmaania krimipõnevik

Krimiromaan saab alguse hetkest, mil Piraadilahe kaldale uhutakse koos lainetega Saksa lambakoer ja teismeline kõhetu poiss, kelle abaluule on tätoveeritud: «See on Forest Dempsey. Ole oma soovidega ettevaatlik.» Kas seitse aastat tagasi kaduma läinud poiss on tõepoolest see, kelleks ta end nimetab, või on tegemist geniaalse petisega? Miks ei saa vastust kätte lihtsalt DNA-testi tehes? Kas poisi väljailmumise taga on kõhedust külvav narkoboss Musthabe, kellel on plaan kogu piirkond oma võimuhaardesse saada? Kes mängib topeltmängu ning kes pole just päris see, kellena ta avalikkusele paistab? Keda saab usaldada? Kes mängib teised üle? Küsimusi tekib lugedes ridamisi ning nii mõnigi saadud vastus sünnitab omakorda uusi küsimusi.