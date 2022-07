Bond uues kuues? Järgmine Bondi-film võib juba kahe aasta pärast võttesse minna

Broccoli kinnitab, et sobiva näitlejakandidaadini veel jõutud pole. «Me üritame otsusele jõuda, millisesse suunda Bond viia. Arutelud hetkel käivad. Stsenaariumit veel pole ega saagi olema, enne kui õnnestub kokku leppida, kuidas järgmisele filmile läheneda, sest soovime Bondi täielikult taasluua. Me tahame muuta seda, kes ta on. See võtab aega. Ma ütleksin, et võtetest oleme vähemalt kahe aasta kaugusel.»