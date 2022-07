Claudia Lepik ja Eric Pillmann avavad ühisnäituse

Näituse pealkiri «CE-files. I osa» sümboliseerib kahe looja esimest ühisloomet. Claudia, C, Lepiku ja Eric, E, Pillmanni mõlema loomingut iseloomustab mängulise ja tehnilise kokkupuutepunkt – liikuvad elemendid, täpsed lahendused, mis iseloomustavad tänapäeva inimest, omamoodi illusoorset persoonat, ühtaegu hoomatavat, ent lähemal vaatlusel pole võimalik talle näppu peale panna. CE on loonud universumid, kus ennast tema rolli asetada ning andmaks aimu, mis protsess tema leidmiseks vajalik on.

Claudia Lepik (sünd. 1996) lõpetas 2018. aastal Eesti Kunstiakadeemia ehte- ja sepakunsti eriala (BA) ning on sellest ajast saadik keskendunud teatraalsete ehete loomisele. Ta on olnud residentuuris New Yorgis ja Londonis ning osalenud grupinäitustel Eestis ning väljaspool. Tal on olnud isikunäitused New Yorgis (2019) ning Londonis (2021). Inspiratsiooniks on moe- ja ehtekunsti kombineerimine.