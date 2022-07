NÄDALA PLAAT ⟩ Maailma hetke tähtsaim album

«Honestly, Nevermind» on Drake’i seitsmes stuudioalbum.

Kuigi globaalsete megastaaride ajastu hakkab pisitasa ümber saama, kuulub Drake ometi nende gigantide kitsasse ringi, keda tuntakse ja teatakse igal mandril ning kelle albumi ilmumine kui fakt on iseenesest garantiiks, et edetabelite ülemine ots saab kenasti vallutatud. Drake’i seitsmes album on kõike seda taas kord teinud.