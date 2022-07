Baltoscandalil esietendub dokumentaallavastus Rakvere koolinoortega

Etendajateks on oma ea eksperdid ehk Rakvere Reaalgümnaasiumi abituriendid, kellega koostöös Liisa Saaremäel ja Emer Värk loovad ruumikogemuse, milles põimuvad dokumentaalne materjal ja selle fiktiivne tõlgendus. Lavastuse ruum on kohtumispaik noorte ja publiku vahel, et aktiveerida vastuoluline mälukeha, milles on ilu, arusaamatust kui ka torkavat teravust.