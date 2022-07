Üks magusamaid lauluhääli

Kui peaksin nimetama lemmiknaislauljaid, mainiksin lisaks Christine McViele, Olivia Newton-Johnile ja Linda Ronstadtile ära Tracyanne Campbelli, kes juhib Glasgow’st pärit indie-bändi Camera Obscura. Kuna nende viimasest stuudioalbumist «Desire Lines» on möödas ligi kümme aastat, valmistas mulle suurt heameelt, et bänd on värskelt välja andnud remiksidest, kaveritest ja B-pooltest koosneva plaadi «Making Money», mis sütitas uuesti mu armastuse Campbelli unenäolise tämbri vastu.