FÄNNIDE PEALETUNG ⟩ «Stranger Thingsi» oodatud finaalepisood tegi Netflixi katki

Vaid minuteid pärast kaheosalise finaalepisoodi saabumist voogedastusplatvormile nägid paljud kasutajat veateadet, mille kohaselt tekkis Netflixiga ühendumisel probleem. Seepeale vallandus Twitteris kommentaaride laviin. Fännid tõid välja, et nende armastus «Stranger Thingsi» vastu on sedavõrd suur, et neil õnnestus Netflix keset ööd ajutiselt kokku kukutada.