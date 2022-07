Filmis ei ole väga palju dokumentaalkaadreid, aga siis lõpuks on üks pikk stseen Elvise viimasest esinemisest. See on südantlõhestav. Ja sel hetkel sa tõesti saad päriselt aru, KUIDAS ometi võis ta niisugusesse punkti jõudnud olla. Ja vaat see on see uba ja point, mis ka on filmi eesmärk. Sa ei saa Elvise elust mingit väga detailset ülevaadet, sinust ei saa mingit Elvise-eksperti, aga sa hakkad teda mõistma.