Iota Alphade helipanoraam teeb eriti nauditavaks näiteks sümfooniaorkestri või koorimuusika salvestise kuulamise, eriti kui muusika on salvestatud näiteks kirikus või mõnes muus põneva akustikaga kohas. Ruumikõla on see, mis loob erilise kohaloleku tunde, ja iga kõlaripaar seda ei suuda.