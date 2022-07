Hollywoodi produtsenti süüdistatakse haigust põdeva Bruce Willise väärkohtlemises

Produtsendi kaitseks astus välja Bruce Willise advokaat Martin Singer, kes kirjutas avalduses: «Mu klient näitles pärast diagnoosi saamist edasi, sest ta tahtis töötada ja oli selleks võimeline. Ta ei erine paljudest teistest inimestest, kes saavad sama diagnoosi, aga on sellele vaatamata võimelised edasi töötama. Emmetti filmid said rahastust tänu sellele, et Willis neis mängida otsustas. See omakorda andis tööd tuhandetele, sealhulgas koroonapandeemia ajal.»

Randall Emmetti produktsioonifirma Emmett/Furla on andnud Willisele rolle kahes tosinas filmis. Kuigi Emmett on enamasti täitnud produtsendikohustusi, lavastas Emmett 2021. aasta põnevusfilmi «Midnight in the Switchgrass», milles Willis kehastas FBI agenti Karl Helterit. Võtteplatsil tekkis olukord, kus Willisele anti ülesandeks lüüa maha uks, kuid Willis ei olnud võimeline aru saama, mida temalt palutakse. Emmett näitas Willisele ette liigutused, mida näitleja tegema peaks, kuid sellegipoolest ei saanud Willis temast aru.

Kannatuse kaotanud, tormas Emmett võtteplatsilt raevunult minema. Willis küsis murelikult: «Kas ma tegin midagi valesti?»

Randall Emmetti toonase kihlatu Lala Kenti sõnul helistas lavastaja talle pärast seda intsidenti ning kurtis nuttes: «Ma ei suuda seda enam teha. See on lihtsalt nii kurb. Bruce ei suuda oma teksti meelde jätta. Ta ei tea, kus ta ongi.»

Sellest hoolimata tootis Emmett järgneva 15 kuu jooksul Willisega veel viis filmi. Emmett eitab, et Kentiga selline vestlus üldse aset leidis. Samuti polnud Emmett enda sõnul teadlik Willise neuroloogilistest probleemidest. Paljude jaoks on see üllatav, sest väidetavalt oli Willise afaasia võtteplatsidel avalik saladus.