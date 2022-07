NÄDALA PERSOON ⟩ Marianna Kaat: ei tea, kas Eestis tunnistataks venelasi eestlastena

Filmirežissöör ja -produtsent Marianna Kaat on teinud dokfilme peaaegu kõikidest teemadest, millest me sõjapäevil räägime, ja asjadest, mille üle pead murrame. Olgu vaatluse all sõjategevusest lömastatud Donbassi probleemide algallikad, perede purunemine suure sõja taustal või ka siinsete venelaste katsumused eestikeelse koolihariduse omandamisel. Valgevene diktaatoristki on tema toel valminud paar rabavat filmiportreed. Viimased aastad on Kaat pusinud filmi kallal, mille kohta ta ütleb, et sellest saab n-ö lõpuakord tema isiklikele Venemaa suhtele. Väga vinge ja kurb film nimega «Viimane reliikvia».