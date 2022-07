Hitinäitus, mis ei tooda prahti juurde

Mul tekkis sellega mõtteline paralleel paari aasta taguse Kumu näitusega «Avatud kollektsioonid. Sõna saab kunstnik», kus kunstnikud kammisid läbi Eesti Kunstimuuseumi digikogu ja valisid sealt näitusele teosed, mis muidu püsiekspositsioonis ei ole, ja lisasid väljapanekule ka ühe enda teose. Kuigi tegu on kahe erineva kontseptsiooniga, meeldib mulle idee, et valitud tegijatele antakse ühe näituse raames piiratud liivakast, sest välja saab panna vaid ühe teose, mis neid eriliselt kõnetab.

Sellistel näitustel ei tasu ühist terviklikkust otsida, sest tööd on neil niivõrd erinevad. Väljapanek mõjub pigem assortiikarbina, kus on koos erinevad ampsud. See nõuab vaatamisregistri muutust, sest mina ajan tavaliselt taga näituse kui tervikliku elamuse kogemust, kus teosed on välja pandud nõnda, et nende vahel tekib särin ja omavaheline dialoog.