Baltoscandal toob Rakveres kokku etenduskunstide tipptegijad

Rakvere Teatrikinos linastuvad festivalil kaks filmi, millel on otsene seos ka etenduskunstidega: Euroopa ühe skandaalsema lavastaja Milo Rau värske film «The New Gospel» ning Gisèle Vienne'i samanimelise teatrilavastuse ekraanile kohandatud versioon «Jerk».

Baltoscandalil on ka tasuta programm. Rakvere gümnaasiumi aulas tuleb kolmel korral esitamisele Alessandro Sciarroni «Save the Last Dance for Me», kus tantsijate Gianmaria Borzillo ja Giovanfrancesco Gianniniga esituses näeb Bolognast pärit tantsu Polka Chinata, rituaalset tantsu 1900ndatest, mida on algselt tantsinud vaid mehed – veel mõned aastad tagasi oskas seda vaid 5 inimest kogu Itaalias.