Häbistatud koomik Louis C.K. väntas isiklikest kogemustest lähtuva draamafilmi

Beacon Theatre'isse ilmusid esilinastusele kohale stsenarist ja režissöör Louis C.K. ning filmi peaosatäitja ja kaasstsenarist Joe List. List astub «Neljandas juulis» ühes džässpianisti ja taastuva alkohooliku Jeffina, kelle elu on sügavalt mõjutanud valulikud suhted vanematega. Louis C.K.'l mängib filmis põgusalt terapeudi rolli.

Esilinastuse järel küsimustele vastates tõdes Louis C.K., et terve filmi eelarve tuli tema enda taskust. Tema sõnul räägib «Neljas juuli» rasketest tunnetest, mida on inimeses põhjustanud vanemate käitumine. Louis C.K. ja List lähtusid stsenaariumi kirjutamisel isiklikest kogemustest, mida nad kumbki on saanud suhtlustest oma vanematega.