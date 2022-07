Meeleolukad kontserdid suvepealinnas! Tänavusel Pärnu muusikafestivalil osaleb üle 200 muusiku

«Eesti noorte muusikute hiljutised konkursivõidud on olnud festivali eel rõõmustavaks sündmuseks, seda enam, et nüüd on meil nende musitseerimist võimalik jälgida Pärnusse saabuvate välismaiste tippmuusikute kõrval. Järgmised kaks nädalat saavad olema töised, sest lisaks tihedale kontserdiprogrammile oleme paljud tipud kaasanud noorte meistrikursuste läbiviimisse,» ütleb Pärnu muusikafestivali tegevjuht Kristjan Hallik.

Festivali kunstilise nõustaja Paavo Järvi sõnul on Pärnu muusikafestival suvepealinnas oodatud sündmus. «Tipud, kes varem siin käinud, avaldavad sageli soovi Pärnusse tagasi tulla. Samuti on meil hea meel, et sel aastal on festivalil tagasi Neeme Järvi, kes viimastel aastatel oli koroona tõttu sunnitud eemale jääma. Kokku annab Pärnu muusikafestivali lavadel kontserte üle 200 muusiku, sealhulgas Järvi Akadeemia noorte dirigeerimise kursuse 20 tulevikulootust, nende hulgas neli tubli noort Eesti dirigenti – Valle-Rasmus Roots, Imre Rohuväli, Nele Erastus ja Kasper Joel Nõgene,» ütleb Paavo Järvi.