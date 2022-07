Mägede Hääl opereeris piiritsoonis

Festivali avab Manna, kes veel aasta tagasi kandis pealael kahte blondi krunni ja lõõritas aegruumi udustavat dream-pop’i. Nüüd on tema muusika ja teemad muutunud tumedaks ja teadlikuks vaimse tervise probleemidest. Kõlavad nii terroriseerivale emale pühendatud lugu kui ka lugu enesevihkamisest. Manna hääl on täis ängi ja see näib paljastavat luustikku. Helgem hetk on lauljatari vanaema unelaulu fraasil põhinev lugu.

New age oli, on ja jääb

Järgmisena esineb briti päritolu, kuid juba mõnda aega Eestis resideeriv The Lunacy of Flowers. See on post-pungist inspireeritud live-elektroonika artist ja vokalist, kelle võbelev kummiliimimuusika keerleb tondina värviliselt valgustatud männipuude tüvede vahel. Võib täheldada, et oma masinatest nurgelisi rütme käivitades on artist laval seljaga, lauldes aga pöörab näo inimeste poole, pöördub kajadesse uppuva vokaalse managa publiku kui kummituste poole. Kas peitub selles kujund, et teised inimesed ongi alati kummitused? Või on see situatsioon, kus kummitus laulab kummitustele?