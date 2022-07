Troopilised temperatuurid, traadised detsibellid, koledad inimesed...

Benediction on bänd, kel pole lasknud varem minu suurte lemmikute hulka tõusta peamiselt Dave Ingrami väheveenev vokaal. Kuid kontserdil üllatuslikult seda probleemi üldse polnud. Ning pealegi kõlas ansambli muusika, mis on death metal’i kaanonis minu jaoks natuke liiga middle of the road, elusast peast nagu puhas kuld. See masinlik primitiivsus, sirgjoonelisus ja massiivsus tegi Benedictionist tunniks ajaks minu lemmikbändi. Mis on ilmselt ülim, mida ühe kontserdiga võib saavutada.

Metal ja meta-metal

Oma seekordse etteaste alguses lausus ta publikule muu hulgas: «I feel fat and old – which is a beautiful combination for metal!» Peaaegu kogu tema looming on iselaadne meta-metal, millega tal on õnnestunud saavutada seninägematult hea ja isikupärane balanss traadikultuuri ning selle paroodia vahel. Townsend saeb pidevalt oksa, millel ise istub, aga läbi saetud ei saa. Seda on põnev jälgida. Ta on sõnaosav, sarkastiline ning naeruväärsuseni musikaalne. Minu muusikalist g-punkti puudutasid tema kavas eelkõige Strapping Young Ladi kunagisest repertuaarist pärinevad palad.