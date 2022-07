Pärnu roki- ja džässirahvas saab endale uue kontsertkoha

Avakontserdil üles astuva Sibyl Vane’i manageri ja bassisti Heiko Leesmendi sõnul on nemad Wunderbaari avamist pikisilmi oodanud.«Meile on alati oluline olnud, et Pärnus oleks koht, mis võimaldaks linna hoida nii Eesti kui ka muu maailma artistide tuurigraafikus. Wunderbaar on stiilne ja äge koht, mida veavad eest tõelised muusikasõbrad ning seetõttu olime hea meelega valmis selle lava sisse õnnistama. Loodan väga, et paljud artistid leiavad nüüd taas tee Pärnusse esinema,» sõnas Leesment.