Tartus avati uus galerii ja disainipood Loomekas

Loomeka poes on kaupu erinevas sortimendis – võib leida rõivaid, ehteid ja keraamikat, kuid ka muid omanäolise disainiga kodukaupu. Kauneid tooteid on nii ökoloogilisi ja naturaalseid materjale eelistavatele ostjatele kui ka vegan-elustiili harrastajatele. Loomeka pood hakkab toimima kui testkeskkond, kus disaineritel ja väiketootjatel on võimalus kohtuda disainihuviliste ostjate ja ettevõtetega, kes otsivad eristuvat disaini või omanäolisi kingitusi.

Poe pop-up galerii ala on osa disainipoest, kus esitletakse erinevaid kunstnikke, disainerite rühmitusi või teemakohaseid disaininäituseid. Pop-up ala esimene kunstnik on noor disainer Bibiana Aarma, kes on teinud ka uude poodi silmatorkava seinamaalingu. Bibiana loomingust on avanädalal esindatud mõnusad suvised pusad ja t-särgid, mis on kantavad mugava igapäevase rõivana ning tema julge ja värvirohke käekirjaga postkaardid ning kleepsud. Bibiana Aarma ja tema BIBZ Store on ka Tartu Loomemajanduskeskuse inkubant.