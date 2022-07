Carlos Santana kukkus laval kokku

Meedikud andsid Santanale abi kohapeal ning toimetasid ta tervisliku seisnudi jälgimiseks haiglasse, kirjutas BBC. Hiljem kirjutas kitarrist Facebookis, et ta «unustas süüa ja vett juua», niisiis varises ta laval kokku vedelikukaotuse tõttu. Tema manager Michael Vronis kinnitas, et 74-aastasele muusiku tunneb end hästi. Siiski on tänaseks plaanitud kontsert edasi lükatud.