Festival Klaaspärlimäng päästab harulduste laekad valla

Festivali avakontserdil tuleb muu hulgas Eestis esmaettekandele festivali kunstilise juhi Peeter Vähi (pildil) teos «Birbynė Concerto», kus see eksootiline pill peaosas on. Pill, mis kujutab endast enamasti kirsipuust tehtud toru, mille otsa on pandud lehmasarv. Teos ise põhineb preisi rahvalaulul.