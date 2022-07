«Lihtsalt minge pissige!» James Cameron kaitseb uue «Avatari» üüratut pikkust

«Ma ei taha, et keegi mu filmi pikkuse üle vinguma hakkab, kui inimestel on nüüdisajal kombeks 8 tundi järjest telesarju vaadata. Ma juba tean, mida arvustustest lugeda saab: «Uus «Avatar» on piinavalt pikk kolmetunnine film...» Tulge mõistusele! Ma olen näinud, kuidas mu lapsed vaatavad viis tunniajast sarjaepisoodi järjest. Inimesed võiksid omaks võtta, et kinos võib filmi ajal pissil ära käia,» ütles Cameron.