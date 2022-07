GALERII ⟩ Baltoscandali avalavastust etendati ööklubis Carola

See on kirju koondportree noorte inimeste elust, kooli lõpust, lahknevate teede ristumiskohast, väikelinnas kasvamisest ja unistustest. Baltoscandali festivali avaetendus oli ühtlasi ka esietendus.

«Alustasime ettevalmistavat tööd ligi pool aastat tagasi. Tutvusime abiturientidega individuaalselt Zoomis kui ka kohapeal, püüdsime leida vastastikust koostöövormi, et luua midagi, mis oleks mõlemale osapoolele tähenduslik. Leidsime, et noortega koos lõpupeo korraldamine võimaldaks protsessi kureerida praktiliselt ja funktsionaalselt,» kirjeldasid lavastuse sündi Liisa Saaremäel ja Emer Värk.

Etendajateks on oma ea eksperdid ehk Rakvere reaalgümnaasiumi abituriendid, kellega koos luuakse publikule ruumikogemus, milles põimuvad dokumentaalne materjal ja selle fiktiivne tõlgendus. Lavastuse ruum on kohtumispaik noorte ja publiku vahel, et aktiveerida vastuoluline mälukeha, milles on nii ilu, arusaamatust kui ka torkavat teravust.