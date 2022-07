Novembris elavdab Tartut elektroonilise muusika festival Inwards

Inwards on linnafestival, mis toimub neljas erilises asukohas ning mille programm on kujundatud toimima ühtse tervikuna. Festivali korraldajate sõnul on lõppeesmärk teha sündmus, mis pakub inimestele võimalust sügavaks sissevaateks ning elektroonilise muusika absoluutseks nautimiseks.

«Inwards festivaliga katsetame uudsete formaatidega, millega kaasata publikut ja pakkuda erilist kogemust. Olgu see ümberhäälestav audiorännak läbi Toomemäe, mis viib võimsa kontserdini kirikus, temaatiline vestlusring või hoopiski elav järelpidu, kus täiehingeliselt tantsida. Usume, et toome lauale midagi omapärast ja erilist,» ütles festivali kohta kunstiline juht Tristan Rebane. «Oleme elevil, et näha kuidas see kõik õnnestub,» lisas korraldaja.