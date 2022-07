Uus naeruväärne TikToki trend rikub «Käsilased 2» filmiseansse

Teismelised kinokülastajad käituvad filmi ajal üleannetult selleks, et sarnaneda filmiseeriatest «Mina, supervaras» ja «Käsilased» tuntud supervargale Gru'le. Osad noored söövad seansi ajal banaane, mis on Gru abiliste meelistoit.

Üks sotsiaalmeedias ringlev video kujutab ülikondades noori kinno sisenemas ning filmi ajal lärmakalt hüüdmas, et näidata demonstratiivselt poolehoidu. Videole lisatud teksti kohaselt on viis aastat kestnud ootamine lõpuks läbi saanud. Supervaras Gru seikles nimelt kinoekraanidel viimati viis aastat tagasi filmis «Mina, supervaras 3».

Why Minions is crushing the box office. pic.twitter.com/IsFSW7Tkrf

Kinodele on ülikondades noorte lärmamine aga põhjustanud palju peavalu, sest teised kinokülastajad käivad nende peale kaebamas ning leiavad, et selline käitumine rikub filmiseansi ära. Seetõttu on osad kinod pidanud üles panema hoiatuse. Üks Worcesteris asuv kino oli sunnitud ühe päeva jooksul tagastama välja vihastatud kinokülastajatele 1300 naela väärtuses pileteid. Mitmed kinod on pidanud seansse ära jätma.

#gentleminionsi trend on leidnud ka positiivset vastukaja. Osad leiavad, et see trend on suurepärane näide filmiseeria kollektiivsest fännamisest. Trendi kiitis ka «Käsilased» tootnud stuudio Universal Pictures, mille Twitteri kontole ilmus säuts: «Kõigile, kes tulevad «Käsilasi» vaatama ülikonnas: me märkame teid ja armastame teid!»