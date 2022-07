Suri Nazarethi kitarrist Manny Charlton

1941. aastal sündinud Manny Charlton lõi Nazarethi koos laulja Dan McCafferty, bassimängija Pete Agnew ning trummar Darrell Sweetiga 1968. aastal. Nelik oli varasemalt koos mänginud bändis The Shadettes. Nazarethi debüütalbum ilmus 1971. aastal. Laiema kuulsuse saavutasid nad 1975. aasta albumiga «Hair of the Dog».