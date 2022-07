Bob Dylani kuulsa laulu uus salvestus müüdi oksjonil röögatu rahasumma eest

«Blowin' in the Windi» uut salvestust on saanud maailmas kuulda väga vähesed, sest plaat loodi Dylani ning produtsent T-Bone Burnetti poolt spetsiaalselt oksjonil müümiseks.

See on Dylani jaoks esimene kord oma vana laulu uuesti salvestada. Salvestuse teeb veel erilisemaks tõsiasi, et see tehtud täiesti uut tüüpi heliplaadile, mille nimetus on Ionic Original.

«Otsustasime Dylaniga, et lihtsam oleks müüa üks selline plaat miljoni dollari eest, kui miljon plaati ühe dollari eest,» ütles uue formaadi looja T-Bone Burnett Varietyle. Burnetti sõnul esindab see haruldane plaat sõda massilise tarbimise vastu, mille tõttu on ühe laulu väärtus justkui nullilähedaseks muutunud.