NÄDALA FILM ⟩ Uus Thor kinodes: jabura kõuejumala uued suurepärased seiklused

Nädala filmi «Thor: Armastus ja kõu» ei saa kirjeldada muu sõnaga kui kämp: see on edev ja teatraalne, jabur ja liialdatud, ent ilmselgelt Taika Waititi käekirjaga kinolinale manatud suurfilm, mis ei jää grammikestki alla eelkäijale, «Thor: Ragnarökile». Kui midagi, on Waititi oma Thori lükanud veel suurema hooga üle võlli käima, nii et see vaevalt pidama saab. Pigem kogub filmi edenedes vaid metsikut hoogu juurde.