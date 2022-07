George Clooney naeruväärne nibudega Batmani-kostüüm saab kuumaks oksjonikaubaks

Eseme alghinnaks on kõigest 40 000 dollarit. Kostüümi kutsutakse naeruväärseks põhjusel, et sellel on nibud, mida üldiselt ei peeta väärikaks lisanduseks kuulsa koomiksikangelase varustuses. Näitleja George Clooney on läbikukkumiseks osutunud filmi kohta intervjuus öelnud: «Selles filmis oli tõeliselt raske hea olla. Tagantjärele mõeldes võin öelda: «Ma mängisin tõelises junnis ja olin selles eriliselt kohutav.»»

Heritage Auctionsi asepresident Joe Maddalena ütles teadaandes: «See on vabalt kõige kurikuulsam Batmani-kostüüm, mis kunagi disainitud. Lavastajale Joel Schumacherile tuleb au anda, sest ta pole Batmani-nibude eest kunagi vabandanud. Ta isegi ütles kord Vice'ile, et tal on selle disaini üle hea meel. Mul on seevastu hea meel, et meil saame nüüd killukese kinoajalugu müüa kellelegi, kes suudab laidetud kostüümist Schumacheriga võrdväärselt lugu pidada.»