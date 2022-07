AK ⟩ Üksindus, mis kurnab ja lõhestab

Vahel on tunne, et tehnoloogia jookseb ummisjalu eest ning inimkond on sunnitud hing paelaga kaelas sabas sörkima, et mitte liialt maha jääda. Tulevikus on inimesel ehk lootust tehnoloogilisele evolutsioonile kandadele astuda, ent ometigi terendab tulevik tumeda pildina ettekujutlustes, maalib pildi sõltuvussuhtest inimese ja roboti vahel ning ähvardab kaalukausi kallutada inimeste kahjuks. Kazuo Ishiguro kaheksas romaan «Klara ja Päike» kujutab just midagi sellist.