AK ⟩ Muinasjutuhõnguline krimilugu blogijate argipäevast

Becca viieaastane poeg Bruno leiab köögipõrandal magava ema, kes on «üleni lägane» ning otsustab minna linna, vanaema korteris elavat isa otsima. Väike asjalik noormees ei jõua oma punastes kummikutes, ema kootud kampsunis ning toidumoonaks võetud banaaniga eriti kaugele, tema tee ristub kahe noorega, kes ööpimeduses peolt koju kihutavad. Õnneks on algajal roolijoodikul asjalik ja külma närviga kaaslanna, kes poisi «Sinise Villa Becca» blogist ära tunneb, temaga kohe jutu peale saab ning siis juba politsei kutsub. Eemalt jälgib toimuvat keegi Üksildane.

«Sinine villa» on omamoodi kummaline krimilugu, kus on olemas nii ohver, uurijad kui ka kahtlusalused, kellest enamikul on vettpidavad alibid, kuid samas hingel väikesed patukesed, mis avalikuks tulekul panevad politsei vaid sõrme vibutama ning ütlema, et nii teha ei ole ilus. Samas püütakse läbi kellegi lapsepõlvemälestuste lugejat detektiividest sammukese eespool hoida, võte, mis on pigem omane põnevikele, kui kes-seda-tegi-krimidele.