Ostrova festival toob Setomaale Eesti muusika paremiku

Festivali teeb eriliseks see, et igapäevaselt elab Ostrova külas vaid neli inimest, kuid korra aastas koguneb umbes 2000 osalejat Eesti muusikat nautima.

«Oleme 12 tegutsemisaasta jooksul programmi koostades lähtunud alati põhimõttest, et toome Setomaale Eesti muusikatipud, tutvustame kaugemalt tulnud külalistele Seto kultuuri kui ka anname kohalikele elanikele võimaluse ennast tutvustada ja esineda suurel laval, mida toetab Eesti parim heli- ja valgustehnika,» ütles korraldaja Evelin Tulp.

Kohal on Terminaator, Tanel Padar, Singer Vinger ja Wiiralt. Setomaa kohalikest muusikutest astuvad üles Nedsaja küla bänd, Rikka Ivvani Orkester ja tantsurühm Poloda Piigad. Üle pika aja on taas võimalik otsida välja laulusõnad, sättida end piknikutekile ning laulda kaasa koos Reet Linna, Are Jaama ja Tõnu Raadikuga. Mahedamat muusikat pakub reede õhtul Daniel Levi. Suurem tantsupidu toimub laupäeval, kui lavale tuleb Kruuv.