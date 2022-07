Kanye Westiga koostööd teinud räppar esineb FlexFestil

Suve kõige viimane festival toob lavale ka kaks erikava: Pluuto & Villemdrillemi show, milles löövad kaasa Heleza, kaw ja Margieela ning Gameboy Tetris & Friends, mille külalisteks on Gram-Of-Fun, Catapulta, Villemdrillem ja teised. Lisaks astub festivalil üles ka Säm & Kirot. Festivalipassid ja päevapiletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.

Jonatan Aron Leandoer Håstad, keda tuntakse lavanime Yung Lean järgi, on Rootsi räppar, laulja ja laulukirjutaja, keda peetakse varajase pilveräpi üheks suurimaks mõjutajaks. Esimene tuntus saabus 2013. aastal YouTube keskkonnas looga «Ginseng Strip 2002». Samal aastal andis ta välja oma debüütmixtape'i «Unknown Death 2002» ning juba aasta hiljem debüütalbumi «Unknown Memory». Viimane stuudioalbum ilmus 2020. aastal ning kandis nime «Starz».

Eelnevalt on festivalile kinnitatud järgnevad artistid: BBNO$, Averagekidluke, Cledos, Yasmyn, Kriis ning Clicherik & Mäx.

FlexFest on välja kasvanud Flex pidude sarjast, mis on juba mõnda aega pakkunud publikule erinevaid elamusi. FlexFest on kahepäevane elustiilifestival, mis lisaks heale muusikale kolmel erineval laval pakub ka head sööki-jooki ning absoluutset elamust igal viisil. Festivali toimub Flex, Warner Music ja Smuuv Events koostööna.