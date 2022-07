Eesti Rahva Muuseumisse veeresid vinged ralliautod

100-aastase Eesti autospordi üks kuldsemaid kümnendeid oli kindlasti 80ndad. NSV liidu koondise ridades sõitis igal hooajal mitu eestlaste ekipaaži. Sõideti Vilniuse transpordivahendite tehases toodetud Lada VFTS-idega (lühend on akronüüm tehase venekeelsest nimest Vilniusskaja Fabrika Transportnych Sredstv). VFTS pidi maailmale näitama, kui hea auto on Lada. Autosport oli hea moodus reklaamiks ning NSV liidu koondist saadeti võistlema riikidesse, mis kattusid Lada turgudega.

Kuigi suurem osa VFTS-idest lõpetasid vanarauana, on eesti autoentusiastid mõne meie sõitjate masina suutnud «ellu äratada». ERMis saabki lähedalt tutvuda kolme tolleaegse meeskonna autodega, nendeks on sõitjatepaarid Ilmar Raissar - Rein Talvar, Vello Õunpuu - Aarne Timusk ja Hardi Mets - Udo Mets.

Mehaanikud on püüdnud masinad võimalikult autentsed säilitada, mutrite ja poltideni välja. Järgmisel aastal jõuab kinodesse ka dokumentaalfilm 80ndate autospordist, mis räägib eelpool nimetatud rallilegendidest, kes omal ajal nende samade Ladadega võistlemas käisid.

Mudelautod on pärit Rauno Paltseri erakogust. Paltser on ralliautode mudeleid kogunud juba üle 15 aasta, tema kollektsioonis on pea 600 autot, millest 255 on ERMis väljapanekul. Kõige haruldasemad ja hinnalisemad mudelid on valmistatud nullist. Paltser on spetsiifiliste mudelite saamiseks pöördunud kleepse ja mudeleid eritellimusena tegevate poodide ja meistrimeeste poole üle maailma.

Mudelid on käsitsi kokku pandud ning kirglik kollektsionäär on umbes kolmandikule neist ka sõitjate autogrammid peale küsinud. Lõviosa väljapanekust on miniatuurid Eesti autosportlaste masinatest erinevatel etappidel. Nende seas on Ott Tänak, Markko Märtin, Karl Kruuda, Uno Aava ja mitmete teiste rallimeeste automudelid.

Kaheksast kartautost on võidusõitudel osalenud kõik peale ühe, kõige hiljem valmistatud kardi. Kõige vanem neist, 1963. aastal Tallinnas käsitööna valmistatud kart, võistles tehnikaspordiklubis Sõprus aastatel 1963–1966.

Mitmed teisedki kardid sel väljapanekul on valminud Tallinnas, Hobujaama tänava Autoremondi eksperimentaaltsehhis käsitööna. Iga kart on omanäoline, näiteks 75nda aasta Družba noortekardil, millega võisteldi Lätis ja Leedus, on mootoriks Družba 94cc mootor, mis oli pärit tolleaegselt mootorsaelt. Masin võistles samas klassis 125cc kartidega, kusjuures võistlustel alustasid nad alati viimastelt positsioonidelt. Ülejäänud kartide ajaloo ja käekäiguga saad tutvuda ERMi silla-alal kuni 24. juulini.