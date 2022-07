Shira debüütalbum pakub kuulajale uljast ja poeetilist R&B-d

Albumile jõudnud seitsme helipala sisu võibki kirjeldada kui erinevate eluliste olukordade lahti harutamist, mille kirjutamisel on lauljatar inspiratsiooni leidnud oma igapäevaelust. Õidepuhkevast armastusest kõneleb «Blooming» ning «Fantasies» annab arutlust, kas iha on vastastikune või ainult ühe osapoole fantaasia. «Under water» kõneleb juba hapuks läinud suhetest. Ülimalt poeetiliselt muide. Samuti kõnelevad debüütalbumi lood enese kaotamisest, tumedate tunnetega elamisest ja nende mõistmisest ning siis nendest välja murdmisest. Seisak, pimedus, valgus, areng. Selline etapiline loo jutustamine moodustab ilusa terviku, mis pakub kuulajale mitmekülgset teemaarendust.

Shira malbelt sulnis hääl juhatab kuulajat läbi tema elukogemuse, tehes seda R&B võtmes, sekka natuke souli ja süntesaatori elektroonilisi kõlasid. Pea igat lugu saadavad meeliülendavad kitarrikäigud, mis annavad lugude helipildile ohtralt nüanssi ja uusi detaile igal kuulamisel. Tahaksin kirjutada, et Shira on avaldanud suurepärased lood, mida kuulata sumedatel suveõhtutel ning tähistada elu keerdkäike ja enese leidmist, kuid pean nentima, et muusiku teosed pakuvad lohutust ja sooje tundeid ka päevadel, kui aknal võib tunda ainult vihmasabinat ja külma mullijoogi asemel tahab käsi sooja teetassi haarata.