Rae Kunsti Platsis avatakse Kristi Leppiku ja Triin Simsoni näitus «Femme Fatale»

Kunstnikud kirjutavad oma näituse tutvustuseks: «Kõik sai alguse 2019. aastal ühest Kalamaja kohviku ürituste sarjast Femme Fatale. See oli ood anonüümsele female power’ile, ülistamaks naist ja tema jõudu. Alustasime sellest, et tahtsime lihtsalt näidata kui ainulaadsel ja erineval moel ilus on naine. Ja milline kujund sümboliseeriks naist paremini kui rinnad – ehted ja relvad üheaegselt – suured ja väikesed, ilusad ja väga ilusad. Kipsside materjalina tekitas steriilse distantsi ja elimineeris kogu lihalikkuse, mis andis võimaluse naisel endast distantseeruda. Alles jäi puhas vorm, anonüümne, habras ja ilus Naine.

Enamik modelle küsis, et mis on nende kipsivormide võtmise idee? Iseenesest ei ole selles ju kuigi keerukat kunsti. Et mitte nende usalduslike ja intiimsete hetkede spontaansust rikkuda, ütlesime lihtsalt, et tahame näidata kui ainulaadsel ja erineval moel ilusad on naise rinnad. Aga see oli vaid asja väline külg. Tegelikkus pakkus oluliselt enam naudingut oma modellide enesekindlusest, enesega rahulolust, enese teadvustamisest, enese aktsepteerimisest läbi protsessi ja juhusliku materjali. Endast hetkeks distantseerudes, koges naine end justkui uuena, vabana oma juurdunud mõttemustritest. Me nägime, kui vastastikku inspireeriv see oli.