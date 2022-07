Brasiilia metal-artisti albumil kõlavad eestikeelsed karjeid

Kutse plaadil kaasa teha tuli Patria kirdramehelt Mantuselt (Marcelo Vasco). Lembetu sõnul on nad Marceloga pikemat aega tuttavad ja nii Loits kui Patria on tegutsenud ka ühe plaadifirma all, milleks on Drakkar Produktions Prantsusmaalt. Lõpliku tõuke koostööks andis aga ühine kohtumine aasta alguses Tallinnas. «Märkasin Instagrammi lugudest, et üks laev hakkab Loitsu loo saatel Helsingist Tallinnasse sõitma ja reageerisin sellele. Järgmisel hetkel juba jooksin ummisjalu Kadrinas rongile ja umbes tund hiljem istusimegi Tallinnas pizza baaris ühise laua taga – mina, minu elukaaslane ja Marcelo koos oma Brasiilia sõpradega,» kirjeldab Lembetu sündmuste käiku.