KULTUURIS KUUM ⟩ Ukraina lastele tantsu õpetav Eesti seikleja läbis uskumatu 500 km ekspeditsiooni

«Kui oled juba 186 kilomeetrit läbinud, hakkad mõtlema, kas oled ikka õiges ajas, teed asju õigesti, kas ikka on kõik hästi. Hirmutunne tekkis ja need kuus päeva tundusid igavikulised, sest pidi olema katkematus füüsilises liikumises. Kui ma enne ekspeditsiooni mõtlesin, et see saab hull olema, siis tegelikult oli see hull-hull-hull, väga hull!» Juht räägib saates lähemalt, millised raskused nende proovilepanekutega kaasnesid.

Joel Juht on enda tantsukoolis ja keelekümbluslaagris õpetanud riskigruppi kuuluvaid Eesti noori, aga ka Ukrainast pärit lapsi, kelle läbielamisi on Juhi sõnul valus näha. «See jääb meelde. Kui üks poiss ütles naerdes, et ta hüppas pikali ja pommidega lennuk lendas üle... Nende jaoks on see mäng, nad ei saa isegi aru, mis tegelikult toimub. Nad on nii noored.» Saates kuuleb, milline on olnud Juhi kogemus Ukraina lastega ning kui keeruliseks on koroonapandeemia tagajärjel läinud Eesti noortega kontakti leidmine.