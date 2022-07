Tõeline kahurvägi! Vaata, kes mängivad uues kodumaises sarjas «Musta kivi saladus»

Sarja loojateks on tuntud tegijad, kes on olnud ülimenukate sarjade «Kättemaksukontor» ja «Väikelinna detektiivid» valmimise taga.

Sarjas on andekate lapsnäitlejate kõrval üles astumas Eesti menukate näitlejate kahurvägi alustades Hendrik Toomperest ja Tõnu Ojast kuni Mart Müürisepa, Janek Joosti, Piret Krummi, Piret Simsoni ja Katrin Pärnani välja.

Sarja produtsent Raivo Suviste sõnul on põneva ja müstilise loo taustal ka oma osa hinge kriipivatel inimlikel tunnetel ja saatustel.

Mirjamist saab laste jaoks uus huvitav eesmärk – kas kambal õnnestub leida tüdruk, kes on kadunud olnud juba viis aastat, aga kelle vanaisa usub, et ta on ikka veel elus? Sündmustesse toovad pöördeid laste kadumisega tegelev politseiuurija ja uudishimulik ajakirjanik.