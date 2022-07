KUULA ⟩ Van Halenist tuntud laulja David Lee Roth üllitas liigutava ballaadi

Van Halen läks lahku 2020. aasta lõpus, kui 65-aastaselt suri bändi legendaarne kitarrist Eddie Van Halen. Järgneva aasta sügisel teatas David Lee Roth, et ka tema plaanib karjääri lõpetada, kuid värskemates intervjuudes on laulja poetanud vihjeid, et see pole täielikult nii. Ühtlasi on Roth vihjanud, et plaanis on tuur, mis mõeldud aastakümneid tegutsenud Van Haleni auks.