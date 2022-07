«Seriaal pole mõeldud kriitikutele!» Menukirjanik kaitseb ülijõhkrat uut põnevussarja

Sarjas kehastab Chris Pratt traumeeritud USA mereväe eriüksuslast James Reece'i, kes riskib eluga, et paljastada ohtlik vandenõu. Arvustustes on «The Terminal Listi» nimetatud «alfaisaste appikarjeks» ja «parempoolseks kättemaksufantaasiaks», mis sobib vaatamiseks «40ndates Call of Duty mängijatele».

James Reece'ile keskenduva raamatusarja autor Jack Carr andis jutusaates «Tucker Carlson Tonight» intervjuu, kus väitis, et kriitikal on poliitilised tagamaad. Carlson küsis nimelt Carrilt, miks kriitikute ja vaatajate hinnangud veebisaidil Rotten Tomatoesi nii tugevalt erinevad.

«Hukkamõist läheb täiesti kokku sellega, mida mina näen Ameerika praeguses kultuurilises ja poliitilises kliimas. Paistab, et sari ärritas nii mõndagi kriitikut. Aga vaatajate 95-protsendiline poolehoid Rotten Tomatoesis mõjub tasakaalustavalt. Me ei teinud seda seriaali kriitikutele.

Tegime selle neile, kes tunnevad sõjatandrit. Tegime sarja sõduritele, meremeestele, pilootidele ja mereväelastele, kes on käinud Iraagis või Afganistanis ning saavad sarja diivani pealt vaadates öelda: «Ma näen, et tegijad on vaeva näinud. Nad pingutasid, et luua seriaal, mis mind kõnetab.» Ja Rotten Tomatoesi järgi tundub, et me jõudsime sellele eesmärgile lähedale.»