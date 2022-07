Kui kõik rikastumise nimel pingutaksid, sureks me nälga

Majanduslike väljavaadetega on nii, et kui kõik tões ja vaimus rikastumise nimel pingutaksid, siis sureks me kõik nälga. Väga paljude elualade esindajad on selle argumendi oma eluvalikutes kõrvale jätnud, ja olgu nad selle eest tänatud ja kiidetud. Ülistame varakuses mõõdetavat edu, aga tegelikult ei ela selle nimel kuigi paljud. Õige ka! Kahjuks tunnevad need inimesed ennast ikkagi halvasti, sest tornidega maja on pähe raiutud.

Viir: Võibolla seetõttu, et see, mida sa teed, omab sinu enda jaoks arusaadavat väärtust ja selles on vabaduse lõhna. Ju seal on osaliselt ka kutsumuse mõõde juures ja veendumus, et kasinast majanduslikust tupikust on ikkagi mingi väljapääs olemas. Võibolla need noored ei mõtlegi rahale ja nende fookus on mujal või nad pole kuulnud piisavalt lugusid kunstnikest «päriselus». Aga võimalik, et nad loodavad, et just nemad on need, kes kunsti tehes üleöö rikastuvad. Mina ei kaalunud alustades ega ka nüüd tasuvuse aspekti kui mingit arvestatavat parameetrit oma elukutse valikul.