Kaka, kevad ja Kivirähk: vaata uue multika esimest reklaamklippi!

Kummaliste tegelaste seiklused on vürtsitatud Kivirähkile iseloomuliku sooja ja julge huumoriga kududes vaimukalt kokku lastele omase piiritu fantaasia ja moodsa maailma eluolu. Film pakub emotsioone, põnevust ja tibake ka närvikõdi nii väikestele kui suurtele vaatajatele. Animafilmi loojateks on Eesti lastefilmide ja animatsiooni skeene silmapaistvaimad tegijad.

Mida tunneb kirjanik koos oma tegelastega multifilmis üles astumisest? «Väga lahe, et mu jutud on filmitegijaid inspireerinud ja eriti kena neist, et nad lubasid ka minul endal filmi treilerisse pugeda. Ma pole kunagi varem animatsiooni sees olnud, aga mulle täitsa meeldis seal. Muide, paljud küsivad, kas «Kaka ja kevade» peategelane on kuidagi seotud minu koera Robiniga. Ei ole! Robin polnud veel sündinudki, kui kaka juba võilillel kosjas käis,» selgitas Andrus Kivirähk.