KUULA ⟩ Mari Kalkuni nostalgilist teatrimuusikat inspireeris Eesti-Venemaa piir

«Nende ridade sees oli nii palju igatsust ja armastust, et selle intensiivsus puudutas mind peaaegu füüsiliselt. Kirjutasin sellest tundest kantult «Petseri valsi», millest sai teatritüki peateema», selgitab Kalkun. «Selles on nostalgia lapsepõlve järele, armastuse kaotamine ja leidmine, lootus ja lõpuks - rahu leidmine», kirjeldab muusik. Sunniviisiline eraldatus, piiride sulgemine, mis lõhub paljude inimeste elu, on valus teema mitte ainult siin maailmajaos.

Petserimaa igatsus / Longing for Pechory by Mari Kalkun

Muusika on ise salvestatud Mari Kalkuni kodustuudios Võrumaal ning selle on tundliku käega kokku miksinud tema heliprodutsent Martin Kikas (Ö Stuudio). Muusika on saadaval piiratud tiraažis punase kassetina, mis viitab teatritüki ajastu, 90ndate alguse hõngule, mil Setomaa ja Petseri alad ja inimesed üksteisest ära lõigati. Nüüdsest on teatrimuusika kuulatav ka eraldi albumina digitaalselt Bandcampis ning tellitav artisti kodulehelt.