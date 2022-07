Uus elulooraamat maalib šokeeriva pildi Harvey Weinsteini võimust ja kuritöödest

Auletta sõnul on Harvey Weinsteini vend Bob Weinstein veendunud, et Harveyl puuduvad tunded. «Raamatus kirjeldan päeva, kui Bob Weinstein läks koos Harvey Weinsteini ja juristi David Boiesiga Four Seasonsisse lõunat sööma. Bob ja David Boies rääkisid, mida kõike vägevat Harvey on elus korda saatnud. Nad tahtsid, et Harvey vaataks endasse ja hindaks oma karjäärisaavutusi, et korraks nendest rõõmu tunda.

David Boies selgitas, kuidas ta oli lapsena kasvanud pärapõrgus asuvas farmis, aga suureks kasvades tegi nii uhkelt karjääri juristina. Kui Boies oli selle isikliku loo rääkinud, vaatas Harvey tema poole ja küsis: «No ja mis siis? Miks sa mulle seda kõike räägid?» See peegeldas Bob Weinsteinile, et Harveyl pole tundeid. Tal puudub oskus endasse vaadata, et asju hinnata. Ta on lihtsalt vihane ja ambitsioonikas, aga ei oska millestki rõõmu tunda.»

Raamatu autori Auletta sõnul oli Harvey Weinsteini vend Bob talle suureks abiks. «Erinevalt Harveyst oskab Bob mu meelest endasse vaadata. Usun, et Anonüümsete Alkohoolikute koosolekud ning teraapia on temas seda võimaldanud. Bob on inimene, kes on võimeline endasse kaevuma, et paremini aru saada nii endast kui teistest, sealhulgas oma vennast. Esialgu oli raske veenda Bobi minuga vestlema. Ma pidin pingutama, et saada teda koostööd tegema. Aga kui Bob lõpuks seda teha otsustas, oli mul temast meeletult abi.»

Auletta kinnitab, et Bobi sõnul ei olnud ta Harvey Weinsteini kuritöödest teadlik. «Ma küsisin Bobilt, kas ta teadis, milliste õudustega Harvey tegeleb. Bob vastas, et pidas Harveyt seksisõltlaseks. Ta ei teadnud, et Harvey vägistab naisi. Muuseas, paljud Harveyga töötanud inimesed väidavad enda kaitseks: «Ma uskusin, et Harvey on lihtsalt truudusetu!» Nad kostavad, et ei teadnud midagi hotellitubades toimunud õudustest.»