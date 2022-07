Hinnalise aktimaali saladus: muuseum avastas kuulsa maalikunstniku visandid

Maali teeb ebatavaliseks ka tõsiasi, et lõuendi teisele küljele on tagurpidi maalitud teine portree. Visandid ilmusid nähtavale, kui maali uuriti röntgeniga.

See pole esimene kord, kui Modigliani-huvilisi on selline üllatus tabanud. 2018. aastal avastati Londonis Tate'i galeriis röntgentehnoloogia abiga portree tüdrukust, mis oli peidus ühe tema hilisema portree pinna all.