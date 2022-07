Eesti keeles ilmus rahvusvaheline menuk seente imetabasest maailmast

Kui me mõtleme seentest, siis peame enamasti silmas kübarseeni. Kuid kübarseened on vaid viljakehad, mis sarnanevad õuntega puul. Enamik seeni elutseb silma eest varjatult, moodustades tohutult mitmekesise organismide kuningriigi, mis toetab ja hoiab alal peaaegu kõiki elussüsteeme. Mida rohkem me seentest teada saame, seda vähemat suudame nendeta mõtestada.

Merlin Sheldrake’i arusaamu muutev teekond sellesse varjatud maailma ulatub pärmist psühhedeelikumideni; seenteni, mis sirutuvad maa all kilomeetrite taha ja on planeedi suurimad organismid; seenteni, mis seovad taimi omavahel keerulisteks võrgustikeks; ning seenteni, mis imbuvad putukate kehadesse ja töötlevad neid hävitava täpsusega.

Seened seavad kahtluse alla meie arusaamad individuaalsusest ja isegi intelligentsusest. Nad võivad muuta meie taju, tervendada meie keha ja isegi aidata meil keskkonnakatastroofidega toime tulla. Seeni nende endi vaatepunktist uurides näitab Sheldrake, kuidas need erakordsed organismid ja inimese suhted nendega muudavad meie arusaama sellest, kuidas elu toimib.

Raamatu autor Merlin Sheldrake (snd 1987) on bioloog, kirjanik ja muusik, kelle uurimistöö ulatub seenebioloogiast Amasoonia etnobotaanika ajalooni ning heli ja vormi suheteni resonantssüsteemides. Sheldrake on innukas õllepruulija ja fermenteerija ning teda lummavad suhted, mis tekivad inimeste ja teiste eluvormide organismide vahel.

Oma loomingus seente maailma uurinud fotokunstnik Peeter Laurits ütles, et Sheldrake'i raamatu näol on tegemist vaimustava põnevikuga sellest, kuidas seente niidistikud kogu elusat maailma tervikuks siduda aitavad: «Seente imeõhukesed niidid pääsevad haruldaste mineraalideni ja muudavad need väga hinnalisteks allikateks, seened korraldavad eri taimeliikide vahelist kaubavahetust ja infovõrke, asustavad kõiki «kõrgemaid» loomi, sekkuvad omatahtsi nende närvisüsteemi. Nad elavad kõigis me kudedes ja mõned neist – maagiliste seentena – oskavad teha me teadvusega selliseid trikke, mida me ise mõista ega kirjeldada ei oska».

«Läbipõimunud elu» («Entangled Life», 2020) on rahvusvaheline menuk, mis võitis 2021. aastal nii Londoni Kuningliku Ühingu teadusraamatu kui ka Wainwrighti auhinna ning pälvis The Timesi, Daily Telegraphi, New Statesmani, Time’i jmt aasta raamatu tiitli. Raamat on tõlgitud juba kahekümnesse keelde.