GALERII ⟩ Matsalu rahvuspargis peletati tülikaid peigmehi

Filmi režissöör ja operaator on Ergo Kuld («Talve», «Soo», «Jahihooaeg»), produtsendid on Kristian Taska Taska Filmist («1944», «Nimed marmortahvlil», «Talve», «Klassikokkutulek», «Apteeker Melchior»), Tanel Tatter ja Veiko Esken Apollo Film Productionsist («Talve», «Apteeker Melchior», «Soo», «Vanamehe Film»), tegevprodutsent Arto Saar ning tootmisjuht on Olev Sten Erik Jõgi. Stsenarist on Ott Kilusk, kunstnik Annika Lindemann («Soo»), helirežissöör Lauri Laagus («Talve», «Soo»), grimmikunstnik Egle Beek («Talve», «Soo») ja kostüümikunstnik Kadri Vahar.