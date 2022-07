Prints Andrew' piinlik Epsteini-teemaline intervjuu tuuakse filmilinale

Moffat ning produtsent Hilary Salmon kinnitasid, et loodavad võtetega alustada novembris, olgugi et filmiprojektile pole leitud veel režissööri ega osatäitjaid. Moffati sõnul räägib «Scoop» sellest, kuidas BBC saate «Newsnight» meeskonnal õnnestus Andrew'ga intervjuu kindlustada ja televaatajate ette tuua.

«Kuidas sai olla, et prints Andrew pidas saatejuht Emily Maitlisele nii pika intervjuu andmist heaks ideeks?» mõtiskleb stsenarist Moffat.

Kõmulises ligi tund aega kestnud intervjuus, mida on näinud miljonid silmapaarid, uuris saatejuht Maitlis prints Andrew'lt, milline oli tema suhe nii Jeffrey Epsteini kui Virginia Giuffrega. Giuffre sõnul sunniti teda mitmel korral Briti printsiga vahekorda astuma, olgugi et esimesel korral oli ta alles teismeline. Andrew pidi selgitama ka fotot, millel on näha teda, Giuffred ning Ghislaine Maxwelli.